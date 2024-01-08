Silahlı drone SONGAR, yeni ateş gücü desteğine kavuştu Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliği ile silahlı drone SONGAR, yeni ateş gücü desteğiyle artık çok daha işlevsel hale geldi.

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Asisguard, elektro-optik görüş ve sınır güvenlik sistemleri, askeri araç elektroniği çözümleri, ve döner kanatlı insansız hava sistemleri üretimiyle; Repkon Savunma Sistemleri ise namlulu silah sistemleri alanındaki yenilikçi çözümleriyle tanınıyor.

Bu iki şirket, 2022 yılında gerçekleşen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzaladıkları iş birliği protokolü doğrultusunda, başarılı bir entegrasyon projesini gerçekleştirdi.

SONGAR'a bomba atar desteği

Bu kapsamda, Asisguard tarafından geliştirilen silahlı drone SONGAR'a, Repkon Savunma Sistemlerinin RDS40-MGL isimli 6'lı tamburalı bomba atarın entegrasyonuna yönelik bir dizi çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonunda sahaya çıkan SONGAR, 6'lı tamburalı bomba atar ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi.

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, SONGAR'ı güvenlik güçlerinin kullanımına verdikten sonra farklı mühimmat ve faydalı yüklerin drone'a kazandırılması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmaları müşteri talepleri doğrultusunda yürüttüklerini dile getiren Düzgün, SONGAR'ın son olarak 6'lı tamburalı bomba atar entegrasyonu ile daha fazla atış yapma ve hedefini daha etkili vurabilme kabiliyeti kazandığını vurguladı.

Repkon Savunma Sistemleri İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Direktörü Uğur Cem Gürpınar da muadilleri arasında sınıfının en hafifi olan ve çelik malzemeden mamül flowforming metodu ile yivsetli olarak üretilen namluya sahip 6'lı tamburalı bomba atara yeni bir kullanım konsepti kazandırdıklarını belirtti.

Bu yıl birçok platformda karşımıza çıkacak

Gürpınar, 2024 yılı içerisinde hem 40 milimetre otomatik hem de 6'lı tamburalı bomba atarın yurt içinde ve dışında birçok hava, kara ve deniz platformunda görüleceğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)