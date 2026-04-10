Yanlış yazma derdine son: Instagram'a yıllardır beklenen özellik geldi

Instagram, platformdaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına küçük ama son derece faydalı bir güncellemeyi hayata geçirdiğini duyurdu.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yaptıkları yazım hatalarını düzeltmek için yorumlarını silip baştan yazmak zorunda kalmayacak.

DÜZENLEME İÇİN 15 DAKİKA SÜRE SINIRI VAR

Yorumlarda değişiklik yapabilmek için kullanıcıların, mesajı paylaştıktan sonraki ilk 15 dakika içinde işlem yapması gerekiyor.

Bu belirlenen kısıtlı süre zarfında ilgili yorum üzerinde istenildiği kadar düzenleme yapılabiliyor.

SADECE METİN KISMI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Düzenleme işlemi gerçekleştirilen yorumlarda diğer kullanıcıların görebileceği bir uyarı ibaresi yer alırken, mesajın orijinal hali kimse tarafından görüntülenemiyor.

Ayrıca fotoğraf ve metin içeren yorumlarda sadece metin kısmına müdahale edilebilirken, paylaşılan görsel üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamıyor.

TEST AŞAMASI SESSİZCE TAMAMLANDI

Güncelleme resmi olarak yeni duyurulmuş olsa da son birkaç haftadır bazı kullanıcılar, özelliğin test aşamasında olduğunu fark etmişti.

Şirketin sessiz sedasız yürüttüğü bu deneme sürecinin ardından beklenen yenilik, tüm platformda aktif hale getirildi.