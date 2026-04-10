Samsung, Galaxy S26 serisinin üretimini artırıyor

Yeni amiral gemisi telefonlarıyla güçlü bir satış performansı yakalayan Samsung, nisan ayı için tedarikçilerine verdiği bileşen siparişlerini 3 milyon adede yükseltti.

Beklentileri aşan bu taleple birlikte yeni serinin, bir önceki Galaxy S25 satışlarını geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALAXY S26 ULTRA SATIŞLARDA TARİHE GEÇTİ

Toplam sipariş talebinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Galaxy S26 Ultra, S serisi tarihindeki en yüksek ilgi oranına ulaşarak rekor kırdı.

Özellikle cihazda yer alan "Privacy Display" (Gizlilik Ekranı) donanımının kullanıcılar tarafından çok beğenilmesinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor.

ORTA SEGMENT ÜRETİMİNDE KESİNTİYE GİDİLDİ

Artan talebe yanıt vermek amacıyla standart modelin üretimi 500 bin, Ultra modelin üretimi ise 200 bin adet artırılırken, Plus modelinin üretiminde 100 bin adetlik kesintiye gidildi.

Diğer taraftan şirket, küresel bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle Galaxy A57 ve A17 gibi orta segment cihazların üretim hedeflerini ise aşağı yönlü revize etti.

BELLEK KRİZİNDE SAMSUNG'UN BÜYÜK AVANTAJI VAR

Sektör genelinde artan bellek fiyatlarının karlılığı olumsuz etkileme riski bulunsa da Samsung, kendi yarı iletken birimi sayesinde bu krizden en az etkilenen marka konumunda yer alıyor.

DRAM ve NAND tedarikini şirket içinde güvence altına alan teknoloji devi, uygun fiyatlı cihaz üretiminde zorlanan Çinli rakiplerine karşı pazarda önemli bir avantaj elde ediyor.