Siri'nin ChatGPT'ye yetişebilmesi için 2026 yılı işaret ediliyor

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Apple kullanıcıları, uzun zamandır Siri'nin ChatGPT ve Google Asistan gibi rakipleri karşısında yetersiz kaldığından şikayetçiydi.

Şirket, bu şikayetleri dikkate alarak Siri'yi baştan aşağı yenilemek için kolları sıvadı. "LLM Siri" olarak adlandırılan yeni Siri, Apple'ın kendi büyük dil modellerine (LLM) dayanacak ve 2026 baharında kullanıma sunulması bekleniyor.

APPLE INTELLIGENCE İLE GELEN YENİLİKLER YETERSİZ KALDI

Apple, haziran ayında AI platformu Apple Intelligence'ı duyurmuş ve Siri'nin daha güçlü bir hale geleceğini vadetmişti.

Apple Intelligence ile Siri'ye yeni bir ara yüz ve istek yazma yeteneği gibi bazı özellikler eklendi. Ancak bu yenilikler, Siri'nin eski altyapısıyla ilgili temel sorunları çözmeye yetmedi.

CHATGPT ENTEGRASYONU GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM

Apple, Siri'nin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için aralık ayında OpenAI ile ortaklık kurarak Siri'ye ChatGPT'yi entegre etti.

Ancak bu entegrasyon, Apple için uzun vadeli bir çözüm değil. Şirket, kendi teknolojisine dayanan yeni ve yenilenmiş bir Siri üzerinde çalışıyor.

YENİ SİRİ'NİN ÖNİZLEMESİ 2025'TE YAPILABİLİR

Apple analisti Mark Gurman, yenilenen Siri'nin 2026'dan önce kullanıma sunulmasının beklenmediğini ancak 2025 yılında bir önizlemesinin yapılabileceğini belirtiyor.

Apple, yeni Siri'yi 2025 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda veya başka bir etkinlikte tanıtabilir.

IOS 19.4 İLE BİRLİKTE 2026 BAHARINDA KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Apple, yeni teknolojileri tanıtmak için artık daha kademeli bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, tek bir büyük yıllık güncelleme yerine daha küçük ve sık güncellemeler yayınlamayı tercih ediyor.

Yeni Siri de dahil olmak üzere iOS 19 için planlanan birçok özelliğin iOS 19.4 ile birlikte 2026 baharında kullanıma sunulması bekleniyor.

APPLE YAPAY ZEKA YARIŞINDA GERİDE KALDI

Siri'nin 2026'ya kadar yenilenmeyecek olması, Apple'ın yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Apple'ın bu gecikmeyi nasıl telafi edeceği ve Siri'yi rakipleriyle rekabet edebilir hale getirip getiremeyeceği merak konusu.