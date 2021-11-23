Şirketler, rüyalarımıza reklam yerleştirecek

Bilim insanları, pazarlama firmalarının gelecekte insanların rüyalarına reklam yerleştirebileceğini açıkladı.

Günümüzde teknolojinin de bir hayli gelişmesiyle birlikte reklamlar, birçok şirket için önemli bir gelir kaynağı.

Özellikle Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya şirketi, topladıkları verilerle kullanıcılara özel reklamlar gösterebiliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacının yaptığı bir çalışma, reklamcılık sektörünün gelecekte çok daha ileri bir boyuta taşınabileceğini gösteriyor.

RÜYALARDA REKLAM DÖNEMİ

Araştırmacılar, pazarlama şirketlerinin insanların rüyalarına reklamlar yerleştirebileceğini açıkladı.

ŞİRKETLER YATIRIMLARINI ARTIRDI

Uyku ve insan bilişi üzerinde uzmanlaşmış araştırmacıların Aeon isimli dergide paylaştıkları makaleye göre; pazarlamacıların yüzde 77’si, son 3 yıl içinde "rüya reklamcılığı" teknolojisine yatırım yapmaya başladı.

Böylelikle şirketler, uyku ve rüya yoluyla müşterilerin satın alma davranışını değiştirebilecek.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞACAK

Tüm bunlardan sonra, aklınıza beyne yerleştirilen implantlar veya cihazlar gelmesin. Bunun yerine şirketler, rüyalarımızı etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında beyni uyaran uyarıcılar sunacak ve herhangi bir ürünü görmemizi sağlayacak.

Bu uyarıcılar arasında, gece yatmadan önce telefona baktığınız sırada çıkan bir video veya sesi de gösterebiliriz. Ayrıca teknoloji şirketleri, bunun dışında çok daha gelişmiş uyarıcılar da kullanabilir. Ancak bunların ne olduğu hakkında şimdilik bilgi yok.

DAHA ÖNCE DENENMİŞTİ

ABD merkezli içecek firması Molson Coors, rüya reklamcılığı ile ilgili "‘rüya inkübasyonu" denilen bir teknolojiyi geçtiğimiz şubat ayında kullanmıştı.

Super Bowl öncesinde şirket, tüketicilerin rüyalarına girmeyi denediği ‘hedefli rüya inkübasyonu’ adlı bir çalışma tasarlamış ve deneye katılacak kişilere bedava alkol teklif etmişti.



