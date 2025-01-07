Sızdırılan Galaxy S25 Ultra fotoğrafı, yuvarlak kenarları gösteriyor

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın sızdırılan bir fotoğrafı, telefonun yuvarlak kenarları ve ince çerçeveleri gibi tasarım detaylarını ortaya koydu.

Galaxy S25 Ultra, Ocak 2025'te düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

YUVARLAK KENARLAR

Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra'nın köşeli tasarımından farklı olarak yuvarlak kenarlara sahip olacak. Bu değişiklik, telefonun daha ergonomik bir tutuş sunmasını sağlayacak.

Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max'ten bile daha ince çerçevelere sahip olacak. Bu sayede, telefonun ekranı daha geniş bir alanı kaplayacak.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Galaxy S25 Ultra, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilmiş.

Telefon, 16 GB'a kadar RAM seçeneğiyle gelecek. Bu, Galaxy S21 Ultra'dan sonra bir Ultra modelinde ilk kez 16 GB RAM seçeneğinin sunulması anlamına geliyor.