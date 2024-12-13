Sızdırılan iPhone 17 çerçeve görüntüsü, Pixel benzeri bir kamera adasını gösteriyor

Haber Merkezi

iPhone'un tasarımının yıllardır neredeyse hiç değişmemesi eleştiri konusu olurken, Apple sonunda iPhone 17 serisiyle radikal bir değişikliğe gidebilir.

Sızdırılan görüntüler, iPhone 17'nin Google Pixel tarzı yatay bir kamera adasına sahip olabileceğini gösteriyor.

YATAY KAMERA DİZİLİMİ

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, iPhone 17 serisinin veya en azından Air/Slim modelinin yatay bir kamera adasına sahip olacağını iddia etti.

Paylaşılan render görsellerinde, telefonun üst kısmında yatay olarak yerleştirilmiş kamera dizilimi görülüyor.

Sızıntıya göre, ultra geniş açılı kamera, Face ID sensörlerinin yer aldığı alanı kaplamamak için ortada konumlandırılacak.

Daha önceki raporlarda, iPhone 17 Pro'nun daha büyük bir dikdörtgen kamera çıkıntısına sahip olacağı iddia edilmişti. Bu söylentiler, iPhone 17'nin kamera tasarımında önemli değişiklikler olacağını gösteriyor.

iPhone 17 Pro Max'in daha küçük bir Dinamik Ada'ya sahip olacağı da söylentiler arasında. Bu değişiklik, telefonun ön yüzünde daha fazla ekran alanı sağlayabilir.

iPhone 17 Pro modellerinin titanyum yerine alüminyum kasa ile gelebileceği iddia edilmişti. Ancak, Digital Chat Station bu iddiayı yalanladı.