Sızdırılan iPhone 17 Pro görseli, iPhone 14 Pro'dan bu yana ilk ön tasarım değişikliğini gösteriyor

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iPhone 17 Pro, iPhone 14 Pro'dan bu yana ilk kez ön tasarımında değişikliğe uğrayacak.

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro daha küçük bir Dinamik Ada ve daha ince çerçevelere sahip olacak.

DİNAMİK ADA KÜÇÜLÜYOR

iPhone 17 Pro, daha küçük bir Dinamik Ada ile gelecek. Apple, Face ID sistemini ekranın altına yerleştirmek yerine, metalens teknolojisini kullanarak Dinamik Ada'nın boyutunu küçültmeyi başardı.

Metalens veya metasurface lens, ışığı manipüle etmek için nanoyapılı malzemeler kullanan bir optik lens türüdür.

Geleneksel lenslere göre daha ince ve hafif olan metalens'ler, iPhone 17 Pro'nun Dinamik Ada'sının küçülmesini sağlayacak.

DAHA İNCE ÇERÇEVELER

iPhone 17 Pro, daha ince çerçevelere de sahip olacak. Bu sayede, ekran daha geniş bir alanı kaplayacak.

Apple analisti Jeff Pu, sadece iPhone 17 Pro Max'in metalens teknolojisine sahip olacağını iddia etmişti. Ancak, sızdırılan bilgiler iPhone 17 Pro'nun da daha küçük bir Dinamik Ada ile geleceğini gösteriyor.

iPhone 17 Pro'nun arka tarafında yatay olarak yerleştirilmiş bir kamera dizilimi kullanıp kullanmayacağı henüz net değil. Ancak, Apple'ın iPhone 17 serisinde tasarım değişiklikleri yapacağı kesin gibi görünüyor.