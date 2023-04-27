Skoda, 6 yeni elektrikli otomobil tanıtacak Skoda, 2026'ya kadar en az altı yeni elektrikli araç tanıtma planları olduğunu duyurdu.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi elektrikli araçlara dev yatırımlar yapıyor ve ürün yelpazelerini genişletiyor. Bu markalardan biri olan Skoda, gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Skoda, yaptığı açıklama ile birlikte 2026'ya kadar en az altı modeli kapsayan bir elektrikli araç planları olduğunu açıkladı.

Buna göre, gelecek sene Elroq olarak satışa çıkması planlanan bir model ile başlayacak yolculuk, yeni modellerle devam edecek.

SEAT tarafından İspanya'da üretilecek giriş seviyesi bir elektrikli araç ile birlikte, 2025 yılında ikinci nesil Enyaq ve Enyaq Coupe de tanıtılacak.

Tanıtımlar 2026'da devam edecek

Diğer elektrikli araçlar arasında, 2026'da hayatımıza girmesi beklenen Combi modeli yer alacak.

Marka, aracın yaklaşık 4.7 metre uzunluğunda, Octavia vari bir station wagon olacağının altını çiziyor.

Yine 2026 yılında, "Space" adında olan ve 4.9 metre uzunluğuna sahip, devasa bir iç mekana sahip yedi koltuklu bir SUV, ürün yelpazesine eklenecek.