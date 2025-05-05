Skype kapandı mı, neden açılmıyor? İşte alternatif seçenek...

Yağmur Uçar

Eğitim ve iş toplantılarının vazgeçilmez uygulaması Skype, internet üzerinden yazışma ve görüntülü görüşme sağlıyor.

20 yıldan fazla süredir hizmet veren Skype, 5 Mayıs'tan itibaren kullanılmıyor.

Skype kullanıcıları, "Skype kapatıldı mı", "Skype neden açılmıyor", "Skype yasaklandı mı" sorularını gündeme taşırken, akıbeti belli oldu.

Şirket, Skype yerine kullanılabilecek alternatif uygulamayı da duyurdu.

İşte Skype hakkında bilgiler...

SKYPE KAPANDI MI 2025

Bir dönemin popüler video görüşme ve mesajlaşma platformu Skype, 22 yılın ardından kapandı.

Kullanıcıların, sohbetlerini ve kişilerini 5 Mayıs'a kadar Microsoft Teams'e taşımaları gerekiyor.

Microsoft yetkilileri, bu hamlenin arkasındaki ana nedenin, Teams platformuna daha fazla odaklanarak hızlı ve etkin yenilikler gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Teams, uzaktan çalışma ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayabildiği için pandemi döneminde popülarite kazanmıştı.

Skype kullanıcılarının da geçişiyle birlikte Teams’in daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.