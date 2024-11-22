Snapdragon 8 Elite ile Android telefonların batarya ömrü yüzde 30 arttı

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Qualcomm, 2024'ün amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i tanıtmıştı Önemli ölçüde daha uzun pil ömrü vadeden bu yeni işlemci, önümüzdeki yıllarda Android pazarına liderlik edecek.

YÜZDE 30'A KADAR DAHA UZUN PİL ÖMRÜ

Snapdragon 8 Elite, Android telefonların tek bir şarjla daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Asus ROG Phone 9 Pro ve OnePlus 13'te yapılan testler, çipin güç tasarrufu yeteneklerini ortaya koyuyor.

Her iki telefon da seleflerine göre daha büyük pillere sahip. ROG Phone 9 Pro, 5.800mAh pille gelirken, OnePlus 13'ün pili 6.000mAh.

Ancak pil ömründeki artış sadece pil boyutundan kaynaklanmıyor. Snapdragon 8 Elite'in verimliliği de bu konuda önemli bir rol oynuyor.

ROG Phone 9 Pro'nun pil ömrü 11 saatten 14,5 saate çıkarak yüzde 30'luk bir iyileştirme gösterdi. Bu, pil kapasitesinin sadece yüzde 5,4 daha büyük olmasına rağmen elde edildi.

OnePlus 13 ise daha da iyi performans gösterdi. Pil ömrü yüzde 42 artarak 17,5 saate ulaştı ve bu, pil kapasitesinin sadece yüzde 11 daha büyük olmasına rağmen gerçekleşti.

DAHA AKILLI GÜÇ KULLANIMI

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite'in güç tüketimini yaklaşık yüzde 27 oranında azalttığını belirtiyor.

Bu, işlemcinin aynı görevleri gerçekleştirmek için daha az enerji kullandığı anlamına geliyor.

İster oyun oynayın, ister video izleyin veya çoklu görev yapın, cihazınız şarja ihtiyaç duymadan daha uzun süre dayanacak.