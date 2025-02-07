Snapdragon 8 Elite tahtından indirildi: Dimensity 9400 AnTuTu'da zirvede

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AnTuTu, Ocak 2025'in amiral gemisi akıllı telefonları için performans sıralamasını yayınladı.

MediaTek'in Dimensity 9400 yonga seti, zirveyi ele geçirerek Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini tahtından indirdi.

Vivo X200 Pro Satellite Edition, Dimensity 9400 ile 2.896.624 puan alarak listenin başında yer aldı.

OCAK AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

İşte AnTuTu'nun Ocak 2025 performans sıralamasında ilk 10'a giren akıllı telefonlar:

Vivo X200 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) - 2.896.624 puan

OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite) - 2.888.193 puan

Red Magic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) - 2.868.701 puan

iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) - 2.853.651 puan

iQOO Neo10 Pro (Dimensity 9400) - 2.836.633 puan

Vivo X200 (Dimensity 9400) - 2.816.213 puan

Vivo X200 Pro Mini (Dimensity 9400) - 2.799.774 puan

OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) - 2.752.630 puan

Oppo Find X8 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) - 2.706.662 puan

Honor Magic 7 Pro (Snapdragon 8 Elite) - 2.684.156 puan

AnTuTu puanları, her cihaz için ayda en az 1.000 karşılaştırma testine dayanıyor. Bu testler, CPU, GPU, bellek ve depolama performansını ölçüyor.

Amaç, gerçek dünya görevlerini simule etmek ve bir cihazın bunları ne kadar iyi idare ettiğini görmek.

Ancak, AnTuTu puanları tek başına bir cihazın performansını tam olarak yansıtmaz. Ekran kalitesi, kamera performansı, pil ömrü ve yazılım optimizasyonu gibi faktörler testlere dahil edilmiyor.