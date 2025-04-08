Somalı gencin, NASA'ya uzanan başarı hikayesi

İHA

Her yıl ABD’nin Alabama eyaletinde NASA tarafından düzenlenen prestijli yarışmada, dünyanın dört bir yanından üniversite ekipleri; teknik yeterlilik, dayanıklılık, yenilikçilik ve görev tamamlama gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. Bu yıl Türkiye’den yarışmaya katılma hakkı kazanan ekiplerden biri de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Bellatrix Takımı oldu. Takım, geliştirdiği ileri teknolojili ROVER aracıyla bu uluslararası platformda yer almaya hazırlanıyor.

Takımın üyelerinden Abdullah Tuna’nın bu başarıdaki payı, memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı. Baba Sabır Tuna, duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

Oğlum Abdullah başta olmak üzere İTÜ Bellatrix Uzay Takımı’ndaki tüm genç mühendisleri yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece ailemiz için değil, tüm Soma ve ülkemiz adına gurur verici.

"AMACIMIZ, TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ DÜNYAYA TANITMAK"

Abdullah Tuna ise yarışma süreci hakkında duygularını şu ifadelerle paylaştı:

NASA’nın organize ettiği bu önemli yarışmada, ülkemizi temsil edecek ekipte yer almak benim için büyük bir onur. Uzun ve zorlu bir hazırlık döneminden geçtik. Şimdi, emeğimizin karşılığını uluslararası arenada göstermek için sabırsızlanıyoruz. Hedefimiz sadece bir derece elde etmek değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi dünyaya tanıtmak.

İTÜ Bellatrix Takımı, insanlı uzay görevlerine yönelik mühendislik çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor. Genç mühendislerden oluşan ekip, yalnızca yarışmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye’de bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençler için ilham kaynağı olmayı da hedefliyor.