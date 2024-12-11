SON DAKİKA! Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu

Haber Merkezi
Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram, Facebook'ta erişim sorunu..
Kullanıcılarından gelen bilgilere göre 21.00 itibarıyla mesajlaşma uygulamasında erişim sorunları yaşanmaya başladı..
Yaşanan problem sonrası beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.
"EKİPLERİMİZ SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır.
Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.
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