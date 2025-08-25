Son olarak 1.400 yıl önce görülen kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran nadir bir gök olayı yaşanmak üzere.

1.400 yıl önce en son görülen C/2025 A6 (Lemmon) adlı kuyruklu yıldız, Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor. Bu gök cismi, 21 Ekim'de gezegenimize en yakın konumuna gelecek.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR HALE GELEBİLİR

Gök bilimciler, son bir ayda önemli ölçüde parlaklaşan kuyruklu yıldızın bu eğiliminin devam etmesi halinde çıplak gözle görülebilir bir parlaklığa ulaşabileceğini belirtiyor.

Bu sayede ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde herhangi bir ekipman olmadan bile görülebilecek.

BİN YILDAN UZUN YÖRÜNGE

C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızının Güneş etrafındaki yörünge periyodu 1.396 yıldır ve son olarak MS 629'da gezegenimize yakın bir konumdan geçmişti.

Bir sonraki ziyareti ise ancak MS 3421 yılında gerçekleşecek.