Sony Xperia 1 V, Android 15 güncellemesine kavuştu

Sony, Xperia 1 V akıllı telefonu için Android 15 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geliyor.
ANDROİD 15 İLE GELEN YENİLİKLER
Android 15 güncellemesi, Xperia 1 V kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte öne çıkanlar:
Özel Alan: Uygulamaları gizli bir alanda saklama özelliği.
Duvar Kağıdı ve Stil: Arayüz kişiselleştirme seçenekleri.
Side sense: Yan kısayol menüsü.
Hızlı Ayarlar ve Bildirimler: Yenilenmiş tasarım ve yeni özellikler.
Açılır Pencere: Geliştirilmiş çoklu görev özellikleri.
Ses Paylaşımı: Bluetooth LE Audio ile ses paylaşımı.
SIM Ayarları: SIM kart ve mobil veri ayarları.
Sony | Sound Connect: Kulaklık uygulamasının yeni adı.
XPERİA 1 V İÇİN SON BÜYÜK GÜNCELLEME
Android 15, Xperia 1 V için son büyük Android güncellemesi olacak. Telefon, bir yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.
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