Sony Xperia 1 V, Android 15 güncellemesine kavuştu

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Sony, Xperia 1 V akıllı telefonu için Android 15 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geliyor.

ANDROİD 15 İLE GELEN YENİLİKLER

Android 15 güncellemesi, Xperia 1 V kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte öne çıkanlar:

Özel Alan: Uygulamaları gizli bir alanda saklama özelliği.

Duvar Kağıdı ve Stil: Arayüz kişiselleştirme seçenekleri.

Side sense: Yan kısayol menüsü.

Hızlı Ayarlar ve Bildirimler: Yenilenmiş tasarım ve yeni özellikler.

Açılır Pencere: Geliştirilmiş çoklu görev özellikleri.

Ses Paylaşımı: Bluetooth LE Audio ile ses paylaşımı.

SIM Ayarları: SIM kart ve mobil veri ayarları.

Sony | Sound Connect: Kulaklık uygulamasının yeni adı.

XPERİA 1 V İÇİN SON BÜYÜK GÜNCELLEME

Android 15, Xperia 1 V için son büyük Android güncellemesi olacak. Telefon, bir yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.