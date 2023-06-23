Sony'den Microsoft'a gönderme: Activision'ı satın alırsan PlayStation 6 bilgilerini unut Sony, Microsoft'un 68,7 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard'ı satın alması halinde, ilerde çıkacak PlayStation 6 bilgilerini oyun geliştirici firma Activision Blizzard ile paylaşmayacağını söyledi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Sony'den açıklama

Başından beri satın almaya karşı çıkan Sony, Microsoft'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Sony, Microsoft'un 68,7 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard'ı satın alması halinde, ilerde çıkacak PlayStation 6 bilgilerini oyun geliştirici firma Activision Blizzard ile paylaşmayacağını söyledi.

PlayStation'ın CEO'su Jim Ryan, Sony'nin doğrudan bir rakibe ait şirketin bu bilgilere erişme riskini göze alamayacağını söyledi ve bir sonraki konsoluyla ilgili gizli ayrıntıları artık paylaşamayacağı için oyun geliştirme sürecinin kesintiye uğrayacağını belirtti.

Eğer Microsoft geliştirici firma Activision Blizzard'ı satın alırsa, belki de artık PlayStation konsolu için oyun geliştiremeyebilir.

Sony, , yeni konsolu çıkarmadan en az 1 yıl önce oyunları yeni sistem için hazırlayabilmeleri adına önceden oyun geliştiriciler ile görüşmeler yapıyor ve donanım bilgilerini paylaşıyor