Sony'den PlayStation 4 kullanıcılarına uyarı: Yükseltme zamanı geldi

PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinin üzerinden beş yıldan fazla zaman geçmesine rağmen birçok oyuncu, hala PlayStation 4 konsollarını kullanmayı tercih ediyor.

Bu durum üzerine harekete geçen Sony, eski nesil konsol sahiplerine yönelik dikkat çekici bir sistem mesajı yayınlamaya başladı.

SONY'DEN YÜKSELTME ÇAĞRISI

İnternete sızan görüntülere göre şirket, oyunculara 2026 yılında çıkacak büyük yapımları kaçırmamaları için yeni nesil konsola geçmelerini öneriyor.

Mesajda, kullanıcıların oyun deneyimlerini bir üst seviyeye taşımaları için yükseltme yapmalarının tam zamanı olduğu vurgulanıyor.

Gönderilen bildirimde Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei ve Nioh 3 gibi 2025 ve 2026 yıllarının hit oyunlarını oynamak isteyenlerin en kısa sürede PS5'e geçmesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca mesajın içeriğine, kullanıcıların güncel konsol fırsatlarını ve kampanyalarını inceleyebilecekleri özel bir QR kod yerleştirildiği görülüyor.

Yaklaşık 12 yıl önce piyasaya sürülen ve şirketin en başarılı cihazlarından biri kabul edilen PlayStation 4 için yapılan bu baskı, kullanıcılardan farklı tepkiler alıyor.

Sony'nin bu hamlesi sonrası bazı oyuncular yeni konsola geçiş yapacağını belirtirken, bazıları ise farklı platformlara yöneleceklerini söylüyor.