Sony'den Samsung'a cevap: 200 MP kamera sensörü geliyor

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Akıllı telefon üreticileri, telefonlarının kameralarını tanıtırken yüksek megapiksel sayılarıyla övünmeyi severler.

Ancak, 200 MP kameraların arkasındaki teknolojiye baktığımızda, bu alanda Samsung'un tekel olduğunu görüyoruz.

Samsung, Galaxy Ultra serisi başta olmak üzere, birçok akıllı telefon üreticisine 200 MP kamera sensörleri sağlıyor. Ancak, bu durum değişmek üzere.

SONY'NİN 200 MP KAMERA SENSÖRÜ YOLDA

Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Sony, Samsung'un 200 MP sensörlerine rakip olacak, hatta onları geride bırakacak bir sensör geliştiriyor.

Sony'nin sensörü, daha büyük bir sensör boyutuna sahip olacak ve bu sayede daha fazla ışık yakalayarak özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi performans gösterecek.

Samsung'un en büyük 200 MP sensörü 1/1.3 inç boyutundayken, Sony'nin daha büyük bir sensör üzerinde çalıştığı söyleniyor. Eğer bu doğruysa, Sony'nin sensörü, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü kalitesi sunacak.

Sony, kamera teknolojileri konusunda köklü bir geçmişe sahip. Profesyonel kameralar üreten Sony, akıllı telefon kamera sensörleri konusunda da önemli bir oyuncu.

Apple, Xiaomi ve Oppo gibi birçok üretici, amiral gemisi telefonlarında Sony'nin kamera sensörlerini kullanıyor.