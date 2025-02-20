Sony'nin en son orta sınıf telefonu Android 15'e güncellendi

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Sony, uygun fiyatlı telefonu Xperia 10 VI için Android 15 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme içeriyor.

Xperia 10 VI, 3 büyük Android güncellemesi alması beklenen bir telefon. Android 15 güncellemesi, telefonun performansını ve güvenliğini artırırken yeni özellikler de sunuyor.

GÜNCELLEMEYİ İNDİRME

Xperia 10 VI kullanıcıları, Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir ve indirebilirler.

YENİ ÖZELLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Özel Alan: Uygulamaları ve verileri gizli tutmak için uygulama çekmecesinde ayrı bir alan oluşturulabiliyor.

Duvar Kağıdı ve Stil: Duvar kağıdı ve stil ayarları ekranı yeniden tasarlandı.

Side Sense: Side Sense çubuğuna Gösterge Paneli işlevi eklendi.

Hızlı Ayarlar ve Bildirimler: Hızlı ayarlar paneli yeniden tasarlandı ve ekran görüntüsü aracı eklendi.

Yeni Açılır Pencere: Game Enhancer uygulamasındaki çoklu görev özelliği ve harici monitör uygulaması için yeni açılır pencere seçenekleri eklendi.

Ses Paylaşımı: Yayın (Ses paylaşımı) özelliğinin adı "Ses paylaşımı" olarak değiştirildi ve Bluetooth LE Ses desteği eklendi.

SIM Ayarları: SIM ve mobil veri bağlantıları için yeni ayarlar eklendi.