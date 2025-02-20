Sony'nin en son orta sınıf telefonu Android 15'e güncellendi
Haber Merkezi

Sony, uygun fiyatlı telefonu Xperia 10 VI için Android 15 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme içeriyor.

Xperia 10 VI, 3 büyük Android güncellemesi alması beklenen bir telefon. Android 15 güncellemesi, telefonun performansını ve güvenliğini artırırken yeni özellikler de sunuyor.

GÜNCELLEMEYİ İNDİRME

Xperia 10 VI kullanıcıları, Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir ve indirebilirler.

YENİ ÖZELLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Özel Alan: Uygulamaları ve verileri gizli tutmak için uygulama çekmecesinde ayrı bir alan oluşturulabiliyor.

Duvar Kağıdı ve Stil: Duvar kağıdı ve stil ayarları ekranı yeniden tasarlandı.

Side Sense: Side Sense çubuğuna Gösterge Paneli işlevi eklendi.

Hızlı Ayarlar ve Bildirimler: Hızlı ayarlar paneli yeniden tasarlandı ve ekran görüntüsü aracı eklendi.

Yeni Açılır Pencere: Game Enhancer uygulamasındaki çoklu görev özelliği ve harici monitör uygulaması için yeni açılır pencere seçenekleri eklendi.

Ses Paylaşımı: Yayın (Ses paylaşımı) özelliğinin adı "Ses paylaşımı" olarak değiştirildi ve Bluetooth LE Ses desteği eklendi.

SIM Ayarları: SIM ve mobil veri bağlantıları için yeni ayarlar eklendi.

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Muhammet Karal
Editor