Sony'nin yeni bir taşınabilir oyun konsolu geliştirdiği bildiriliyor

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Sony, PlayStation Portable (PSP) ve PlayStation Vita ile taşınabilir oyun konsolu pazarında önemli bir yer edinmişti.

Ancak son yıllarda Nintendo Switch'in hakimiyeti altında kalan Sony, şimdi yeni bir taşınabilir konsol ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Sony, PlayStation 5 oyunlarını yerel olarak çalıştırabilecek yeni bir taşınabilir oyun konsolu geliştiriyor. Bu, oyuncuların internet bağlantısı olmadan da PlayStation 5 oyunlarının keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor.

PLAYSTATION PORTAL'DAN FARKLI OLACAK

Sony'nin şu anda piyasada PlayStation Portal adında bir taşınabilir oyun cihazı bulunuyor. Ancak PlayStation Portal, yalnızca PlayStation 5'ten oyun akışı yapabiliyor ve internet bağlantısı gerektiriyor.

Yeni geliştirilen taşınabilir konsol ise, PlayStation Portal'ın aksine, oyunları doğrudan cihazda çalıştırabilecek.

PSP VE PS VITA'NIN YERİNİ ALABİLİR

Yeni taşınabilir konsol, Sony'nin daha önce piyasaya sürdüğü PSP ve PS Vita gibi bağımsız bir cihaz olacak.

Bu da oyuncuların internet bağlantısı olmadan, istedikleri yerde PlayStation 5 oyunlarını oynayabilmelerini sağlayacak.

Sony, yeni taşınabilir konsol hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Bloomberg'in kaynaklarına göre, cihazın geliştirilme aşamasında olduğu ve piyasaya sürülmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtiliyor.