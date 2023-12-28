Sosyal medya devleri, 18 yaşın altındaki kullanıcılardan yılda 11 milyar dolar kazanıyor Araştırmacılar; Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X ve YouTube'u inceledi. Şirketlerin 18 yaşın altındaki kullanıcılardan yılda yaklaşık 11 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Yapılan bir araştırma, dünyanın sosyal medya devlerinin, 2022 yılında tamamı 17 yaş ve altı ABD'li kullanıcılardan 10,7 milyar dolar reklam geliri elde ettiğini gösteriyor.

Harvard araştırmacıları Facebook, Instagram, Snapchat, X ve YouTube'dan elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 20'sinin (2,1 milyar dolar) 12 yaş ve altındaki çocuklardan geldiğini buldu.

Geriye kalan 8,6 milyar dolar ise 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcılardan geldi.

Çarşamba günü yayınlanan çalışma, bu bir avuç şirketin genç internet kullanıcılarını tuzağa düşürerek ne kadar para kazandığına dair ilk bulguları gösteriyor.

Araştırmalar, gençlerin sosyal medya tüketimi ile depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları gibi zihinsel sağlık sorunları arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi.

Çocuklar bilerek hedef alınıyor

Eski Facebook çalışanları, bu sitelerin çocuklarda bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığını iddia etti.

Uzmanlar, sosyal medya şirketlerinin çocukları korumak için bilerek önlem almadığını, çünkü bu kullanıcılardan milyar dolarlar kazandıklarını söylüyor.

Araştırmacılar, milyarlarca doların söz konusu olduğu bir ortamda, sosyal medya şirketlerinin çocukları bu siteye bağlı tutması için yeterli nedene sahip olduğu sonucuna vardı.

Bu büyük, etkili şirketlerin verilerini kamuya açıklamaları gerekmediğinden, çalışmanın yazarları tahminlerini diğer bilgi kaynaklarından derlemek zorunda kaldı.

Bu rakamlara ek olarak araştırmacılar, Snapchat, TikTok ve YouTube'un reklam gelirlerinin yüzde 30 ila 40'ının 17 yaş ve altındaki çocuklardan geldiğini tahmin ediyor.

Zirvede Instagram var

Instagram'ın 17 yaş ve altı gençlerden elde ettiği reklam gelirleri yaklaşık 4,5 milyar dolarla listenin başında yer aldı; bu, TikTok veya YouTube'un iki katından fazla (her biri yaklaşık 2,1 milyar dolar).

Öte yandan, 2022 yılında 12 yaş ve altındaki çocuklardan en çok para kazanan şirketler şu şekilde:

YouTube - 959 milyon dolar

Instagram - 801 milyon dolar

Facebook - 137 milyon dolar

Snapchat - 122,7 milyon dolar

TikTok - 102,2 milyon dolar

Twitter (X) - 19,3 milyon dolar

2022 yılında 13-17 yaş ve altındaki çocuklardan en çok para kazanan şirketler ise şöyle:

Instagram - 4 milyar dolar

TikTok - 2 milyar dolar

YouTube - 1,1 milyar dolar

Snapchat - 1 milyar dolar

Facebook - 356 milyon dolar

Twitter (X) - 39,9 milyon dolar

Araştırmanın yazarları, büyük teknoloji şirketlerinin hükümet düzenlemelerine şiddetle direndiğini söylüyor.

Çocuklar hakkında toplanan veriler, kullanıcıların sosyal medyada gördüğü hedefli reklamların şekillendirilmesine yardımcı oluyor ve şirketlerin onları daha cazip içeriklerle beslemesine olanak tanıyor.