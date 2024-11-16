Sosyal medya platformu Bluesky 15 milyon kullanıcıya ulaştı

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Bluesky, günden güne popülerliğini artıran merkezi olmayan bir sosyal ağ platformu olarak dikkat çekiyor.

X (eski adıyla Twitter) ve Threads gibi dev platformlara alternatif arayan kullanıcılar, Bluesky'ye akın ediyor.

Platform, kısa süre önce 15 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

HIZLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Bluesky'nin kullanıcı sayısındaki hızlı artış, platformun API'sini kullanan bir istatistik izleme web sitesi tarafından da doğrulandı.

Paylaşılan verilere göre, Bluesky'nin kayıtlı kullanıcı sayısı Kasım 2023'te sadece 2 milyondu. Bir yıl içinde 15 milyonu aşan kullanıcı sayısı, platformun ne kadar hızlı büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

X VE THREADS'E RAKİP

Bluesky, henüz X ve Threads gibi devlerin kullanıcı sayılarına ulaşamamış olsa da hızla büyümeye devam ediyor.

X'in dünya çapında 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunurken, Meta'nın Threads platformu 275 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip.

Bluesky ise 15 milyon kullanıcı sayısıyla rakiplerine yetişmek için yoluna devam ediyor.

X'E ALTERNATİF OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bluesky'nin yükselişinde, X platformunda yaşanan sorunlar ve kullanıcıların memnuniyetsizliği etkili oluyor.

Son zamanlarda Brezilya'da X'e getirilen geçici yasak, yüz binlerce Brezilyalı kullanıcının Bluesky'ye kaydolmasına neden oldu.

ABD App Store'da da en çok indirilen uygulama olan Bluesky, X'e güçlü bir alternatif olarak görülüyor.

MERKEZİ OLMAYAN YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bluesky, merkezi olmayan yapısıyla da diğer sosyal ağlardan ayrışıyor. Belirli bir şirket tarafından yönetilmeyen bağımsız sunucularda çalışan platform, kullanıcılarına daha fazla özgürlük ve kontrol sunmayı hedefliyor.