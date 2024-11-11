Sosyal medya platformu X'in yapay zekası Grok, tamamen ücretsiz olacak

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X, geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Grok'u daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak için yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.

Platformun ödeme yapmayan kullanıcılarına da açık olacak bir Grok versiyonu, şu anda geliştirme aşamasında.

Lohan Simpson tarafından paylaşılan bilgilere göre, X tüm kullanıcılara sınırlı sayıda "freemium" Grok sürümü sunmayı planlıyor. Bu, Grok'un kullanımını önemli ölçüde artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

GROK ŞU ANDA SINIRLI SAYIDA KULLANICIYA AÇIK

Grok, şu anda yalnızca X Premium abonelerine açık ve yaklaşık 1,3 milyon kişi uygulamayı kullanmak için ödeme yapıyor.

Bu sayı, X'in kullanıcı tabanının yalnızca %0,26'sına denk geliyor. Yani Grok kullanımı oldukça sınırlı. Bu nedenle, Grok'un X deneyimine ne kadar değer kattığı konusunda henüz net bir bilgi yok.

Ücretsiz bir sürüm, ödeme yapmayan kullanıcılar için sınırlı kullanımla birlikte, daha fazla kişinin Grok'u denemesini sağlayabilir ve bu da X Premium aboneliklerini artırabilir.

X CORP VE XAI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Ücretsiz Grok erişimi, X'in ana şirketi olan X Corp'un, xAI yan kuruluşuna yaptığı yatırımların geri dönüşünü artırabilir.

Elon Musk, OpenAI şirketinden ayrıldıktan sonra xAI şirketini kurmuştu. Musk, xAI'ı rakiplerine karşı önemli bir meydan okuyucu olan "uyanmamış" üretken yapay zeka projesi olarak görüyor.

xAI, halihazırda 6 milyar dolar fon topladı ve bu fonun bir kısmının X uygulamasını desteklemek için kullanılabileceği düşünülüyor.

Ayrıca xAI, X ile veri tedariki konusunda bir anlaşma imzalayarak bu paranın bir kısmını X'e aktarabilir.