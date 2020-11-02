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    Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için bugün son gün

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, sosyal medya sitelerine "temsilcilerini belirlemeleri" için tanıdığı süre bugün sona eriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 13:26
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    Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için bugün son gün

    Geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de temsilcilik açma şartı getirilmişti.

    BUGÜN SON GÜN

    Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre bugün sona eriyor.

    10 MİLYON LİRA CEZA

    Sosyal medya şirketleri, gün sonuna kadar herhangi bir temsilci belirlemediği ve sosyal medya yasasına uymadıkları takdirde ilk etapta 10 milyon lira ceza ödemek zorunda kalacak.

    SOSYAL MEDYA

    BİRAZ DAHA ZAMAN İSTEDİLER

    Öte yandan, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmak için 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu beklemek istedikleri belirtildi.

    Yasaya uymayan sosyal platformlara aşağıdaki cezalar uygulanacak:

    • Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası
    • Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası
    • Ocak 2021: Reklam yasağı cezası
    • Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme
    • Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

    Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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