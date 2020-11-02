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- Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için bugün son gün
Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için bugün son gün
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 11:51
- Güncelleme : 02.11.2020 - 13:26
Geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de temsilcilik açma şartı getirilmişti.
BUGÜN SON GÜN
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre bugün sona eriyor.
10 MİLYON LİRA CEZA
Sosyal medya şirketleri, gün sonuna kadar herhangi bir temsilci belirlemediği ve sosyal medya yasasına uymadıkları takdirde ilk etapta 10 milyon lira ceza ödemek zorunda kalacak.
BİRAZ DAHA ZAMAN İSTEDİLER
Öte yandan, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmak için 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu beklemek istedikleri belirtildi.
Yasaya uymayan sosyal platformlara aşağıdaki cezalar uygulanacak:
- Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası
- Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası
- Ocak 2021: Reklam yasağı cezası
- Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme
- Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme
Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.
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