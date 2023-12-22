Sosyal medya uzmanından uyarı: Kişisel bilgilerinize dikkat edin Siber Güvenlik Uzmanı Halil Aydemir, siber dolandırıcıların sosyal medyayı aktif kullanarak geliştirdikleri yöntemleri anlattı.

AA & Ensonhaber

Günümüzde sosyal medya platformları, kişisel bilgilerin paylaşımıyla ilgili ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Birçok sosyal medya uzmanı, kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan kişisel bilgilerin, siber suçluların hedefi olabileceği konusunda uzmanlar, kullanıcıları bilinçli olmaya çağırıyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Halil Aydemir, siber dolandırıcıların sosyal medyayı aktif kullanarak geliştirdikleri yöntemleri, yazılım ve programcılığın değişimine paralel olarak dolandırıcılık yöntemlerini nasıl güncellediklerini anlattı.

Son zamanlarda vakalar arttı

Son günlerde sosyal medya dolandırıcılığının arttığına dikkat çeken Aydemir, sosyal medya üzerinden kişilerle iletişime geçilerek, sahte hesaplar veya diğer ara yüzler üzerinden bilgilerin alındığını belirtti.

Bilgilerin de banka uygulamalarına, platforma ya da şifre gereksinimi olan herhangi bir yere giriş amacıyla kullanabildiğini söyleyen Aydemir, bu bilgilerin ileride şantaj veya tehdit unsuru haline getirilebildiğini vurguladı.

Sahte alışverişlere dikkat

Sahte alışveriş siteleri ve ödül vaadinde bulunan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulunan Aydemir, şunları söyledi:

Mesela sahte alışveriş siteleri, sosyal medyadan ya da reklamlardan gördüğümüz, telefonumuzda da kullandığımız uygulamalar var. Uygulamaların ara yüzlerini kopyalamak ve ilgi çekmek reklamlar aracılığıyla mümkün.



Normalde 10 bin lira olması gereken bir ayakkabının fiyatını 6-7 bin lira olarak gösterip sizi cezbediyorlar sonra da kredi kartı bilgileriniz dahil bütün bilgilerinizi ele geçiriyorlar.



Bu durumda limitiniz kadar dolandırılmanıza sebep oluyorlar. Hatta bununla da kalmıyor, bilgiler ele geçirildikten sonra sizin adınıza kredi çekip çekilen tutar kadar da dolandırılmış olabiliyorsunuz.

Aydemir, "sosyal mühendislik dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemin, insanların sosyal medyadan veya günlük hayatlarında tanıştıkları kişilere anne kızlık soyadı, doğum tarihi ve TC kimlik numaralarını vermeleri sonucu bilgilerin dolandırıcılar tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç tipi olduğuna dikkati çekti.

Veriler havuzda toplanıyor

Dolandırıcıların elde ettikleri kişisel verileri, oluşturdukları havuzda topladığını belirten Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

Siz ne kadar şifre değiştirirseniz değiştirin, şifre değiştirme yöntemlerinde de kendi kişisel verilerinizi kullanıyorsunuz, onun üzerine tekrar deniyorlar ve tekrar sizi dolandırmaya çalışıyorlar.



Kişisel verilerinizi paylaşmamak bu durumlardan korunmanın en etkili yöntemi. Böylece bilginiz olmadan herhangi bir sisteme, bankaya, uygulamaya girmeleri mümkün olmayacaktır.

Ortak ağları kullanmayın

Kişisel verilerin bilgisayarda veya telefondaki not defterinde kayıtlı olabileceğine işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

Ne yazık ki telefonunuz, bilgisayarınız ele geçirildikten sonra bu bilgilere ulaşmak çok daha kolay bir hale geliyor. Bununla birlikte hepimizin kullandığı ortak Wi-Fi alanları, internet alanları var.



Ortak Wi-Fi'lerin güvenlik protokolleri ne yazık ki çok düşük düzeyde ve cihazlarınızı oraya bağladıktan sonra ortak ağ üzerinden cihazlar hedef haline geliyor.



Mümkün olduğu kadar ortak ağlar kullanılmamalı, kullanılacaksa da şahsi bilgilerin kayıtlı olmadığı bilgisayar ve akıllı cihazlar kullanılmalı.

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