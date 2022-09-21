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    Sosyal medyanın kullanıcı sayıları belli oldu

    Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli olurken, Facebook yine ilk sırada yer aldı.
    • 21.09.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 14:13
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    Sosyal medyanın kullanıcı sayıları belli oldu

    Son yıllarda internet kullanımının oldukça artması, sosyal medya platformlarını gelir kapısı haline getirdi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, hem sosyal medya kullanıyor hem de buralardan gelir elde ediyor.

    Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli olurken, Facebook yine ilk sırada yer aldı.

    Zirvede yine Facebook var

    We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2022 yılının ilk yarısında dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,91 milyar olurken dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliğini yine elinde bulundurduğu görüldü.

    En çok kullanılan sosyal medya platformları

    İHA'da yer alan habere göre, Facebook’tan sonra sırasıyla en çok kullanılan sosyal medya platformları ise; Youtube 2,56 milyar, WhatsApp 2 milyar, Instagram 1.47 milyar ve Wechat 1,26 milyar olarak kayıtlara geçti.

    Telegram, Twitter ve Pinterest ise sıralamada ilk 10’a giremezken, kullanıcı sayıları Telegram 550 milyon, Pinterest 444 milyon, Twitter ise 436 milyon olarak saptandı.

    sosyal medya


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