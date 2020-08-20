SpaceX, yaklaşık 2 milyar dolarlık rekor bir yatırım aldı

SpaceX, yaklaşık 2 milyar dolarlık rekor bir yatırım aldı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 1.9 milyar dolar yatırım alarak, öz sermaye değerini 46 milyar dolara çıkardı.

Son zamanlarda başarılı uzay görevleriyle ön plana çıkan ve geliştirdiği roketlerle birçok şirketin fırlatma görevlerini gerçekleştiren SpaceX, bugüne kadarki en büyük çaplı yatırımını aldı.

SpaceX'in daha önce çeşitli yatırım arayışları içinde olduğu zaten biliniyordu. Gelen bilgilere göre şirket, toplamda 1.9 milyar dolarlık fon toplamayı başardı. Ancak yatırım yapan şirketler arasında kimlerin olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

ABD merkezli finans hizmeti şirketi Fidelity Investments'ın en önemli yatırımcılar arasında olduğu söyleniyor.

DEĞERİ 46 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Söz konusu fonun ardından SpaceX'in öz sermaye değerinin 46 milyar dolara ulaşacağı açıklandı.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı uzay görevleriyle ön plana çıkan SpaceX, geçtiğimiz aylarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımış, ardından tekrar Dünya'ya getirmişti.

Şirket ayrıca, uzaya fırlattığı Starlink internet uydularıyla dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlayacak.