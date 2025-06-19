SpaceX şirketinin Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde patladı

SpaceX şirketine ait Starship roketi, ABD’nin Texas eyaletindeki Starbase üssünde gerçekleştirilen 10. uçuş testi hazırlıkları sırasında patlama yaşadı.

Olay, yerel saatle 23.00 sularında gerçekleşti ve roketin kalkış platformunda dev bir alev topuna dönüşmesiyle sonuçlandı.

"BÜYÜK BİR ANORMALLİK YAŞANDI"

SpaceX, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, roketin 'büyük bir anormallik' yaşadığını duyurdu.

SpaceX'in açıklamasında, test sırasında sahanın etrafında güvenlik protokolleri gereği boş bir alan bırakıldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

VERİLER GELECEKTEKİ TESTLER İÇİN KULLANILACAK

Şirket, patlamanın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve elde edilen verilerin gelecekteki testler için kullanılacağını ifade etti.

Yerel medya kuruluşları, patlama anını gösteren görüntüleri paylaşırken, alevlerin kısa sürede platformu kapladığı ve yoğun dumanın çevreye yayıldığı gözlendi.

STATİK ATEŞLEME NEDİR?

Patlama, Starship’in 10. uçuş testi öncesinde bir statik ateşleme testi sırasında meydana geldi.

Statik ateşleme, roket motorlarının yerden sabitlenmiş halde test edildiği bir prosedür olarak biliniyor.

SpaceX, bu tür testlerin roketin güvenilirliğini artırmak ve olası sorunları tespit etmek için rutin bir parçası olduğunu belirtiyor.

9. TEST UÇUŞUNDA ROKET, OKYANUSA DÜŞMÜŞTÜ

Daha önce Mayıs 2025'te gerçekleştirilen 9. test uçuşunda, roketin üst aşaması bir yakıt sızıntısı nedeniyle kontrolü kaybederek Hint Okyanusu'na düşmüştü.

Benzer şekilde, 7. ve 8. test uçuşları da patlamalarla sonuçlanmıştı.

"GELECEKTEKİ UÇUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"

SpaceX CEO'su Elon Musk, patlamanın ardından yaptığı kısa açıklamada, "Testlerden öğrenilenler, Starship'in güvenilirliğini artırmak için kritik öneme sahip. Gelecekteki uçuşlar için hızlanacağız" dedi.

SpaceX, bir sonraki üç uçuşun yaklaşık her 3-4 haftada bir gerçekleştirileceğini duyurarak, hızlı bir gelişim sürecine devam etme kararlılığını vurguladı.