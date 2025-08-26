SpaceX, Starship fırlatmasını 2 gün içinde 2. kez erteledi

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, devasa roketi Starship'in fırlatılışını bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.

Bu karar, önceki gün sıvı oksijen sızıntısı nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından, bu kez olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı.

STARSHIP'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Starship'in geliştirilmesi, hem SpaceX’in Mars'a insan gönderme hedefleri hem de NASA'nın 2027'de Apollo'dan bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi planı için hayati önem taşıyor.

Ayrıca Musk, daha büyük Starlink uydularını yörüngeye taşımak için de Starship'i kullanmayı planlıyor.

MUSK'IN İYİMSERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu aksaklıklara rağmen Elon Musk, Starship'in geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.

Musk, yaklaşık altı veya yedi yıl içinde bir günde 24’ten fazla fırlatma yapacakları günler olacağını öngörüyor.

SpaceX, roket tasarımını ilerletmek için "başarısızlığa kadar test etme" yaklaşımını izliyor.

Roketin son versiyonunda itme gücü artırılırken, yeniden girişi kolaylaştırmak için daha güçlü yönlendirme kanatları da bulunuyor.