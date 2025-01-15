SpaceX, Transporter 12 yolcu taşıma görevinde 131 uydu fırlattı

Haber Merkezi

SpaceX, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Falcon 9 roketiyle Transporter-12 görevini gerçekleştirdi. Bu görev kapsamında 131 farklı uydu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi.

TEK SEFERDE 131 UYDU

Bu görev, SpaceX'in tek bir fırlatmada en fazla uydu gönderdiği ikinci görev oldu. Şirket, Ocak 2021'de Transporter-1 göreviyle 143 uyduyu uzaya fırlatmıştı.

Roketin ilk aşama güçlendiricisi, kalkıştan yaklaşık 7,5 dakika sonra Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ndeki İniş Bölgesi 4'e (LZ-4) başarılı bir şekilde indi. Bu, SpaceX'in yörünge sınıfı bir roketin 397. inişi oldu.

Transporter-12 görevi, bu Falcon 9 güçlendiricisi için ikinci uçuş oldu. Güçlendirici, daha önce geçen yıl 30 Kasım'da ABD Ulusal Keşif Ofisi için NROL-126 görevini gerçekleştirmişti.

Görev kapsamında uzaya gönderilen 131 yükün 37'si, Dünya gözlem uyduları işleten San Francisco merkezli Planet şirketine ait.

Bu uyduların 36'sı "SuperDove" küp uyduları, diğeri ise daha yüksek çözünürlüklü Pelican-2 uydusu.

PLANET, YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Planet, Pelican-2 uydusunda yapay zeka destekli çözümler kullanarak hassas mekansal verileri gerçek zamanlı içgörülere dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu teknoloji, nesne tespiti, bitki örtüsü ve ürün türü sınıflandırması ve afet müdahalesi gibi alanlarda kullanılacak.

SPACEX'İN 13. YOLCU PAYLAŞIM GÖREVİ

Transporter-12, SpaceX'in Transporter serisindeki 12. görev. Bu görevler, farklı müşterilerden gelen uyduları tek bir roketle uzaya göndermeyi amaçlıyor.

SpaceX bugüne kadar Transporter ve Bandwagon programları kapsamında toplam 13 yolcu paylaşım görevi gerçekleştirdi ve 130'dan fazla farklı müşteri için yaklaşık 1.100 yükü uzaya taşıdı.