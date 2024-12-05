SpaceX'in Falcon 9 roketinden yeni rekor: 24. kez fırlatıldı

Haber Merkezi

SpaceX, uzay yolculuğunda yeniden kullanılabilirlik alanında sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirketin Falcon 9 roketi, 4 Aralık'ta gerçekleştirdiği 24. uçuşla yeni bir rekora imza attı.

Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan havalanarak SpaceX'in Starlink internet uydularından 24'ünü yörüngeye taşıdı. Bu uçuş, aynı Falcon 9 roketinin ilk aşamasının 24. fırlatılışı oldu.

Falcon 9'un ilk aşaması, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Dünya'ya geri döndü ve Atlantik Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız gemiye başarıyla indi.

STARLINK UYDULARI YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLDİ

Roketin üst aşaması ise, fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra 24 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirdi.

SPACEX'İN BAŞARISI

Bu görev, SpaceX'in Falcon roket ailesi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

SpaceX, bugüne kadar 400'den fazla Falcon 9 görevi gerçekleştirdi ve roketlerin ilk aşamalarını 378 kez indirmeyi başardı.

Starlink, şu anda 6 bin 750'den fazla aktif uyduyla dünyanın en büyük uydu takımyıldızı. Bu sayı, SpaceX'in düzenli olarak gerçekleştirdiği fırlatmalarla her geçen gün artıyor.