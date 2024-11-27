Spotify, Android için Gemini uzantısına kavuştu

Haber Merkezi

Gemini uzantıları, Google'ın yapay zeka teknolojisini farklı uygulamalara entegre etme stratejisinin bir parçası.

WhatsApp ve Mesajlar gibi uygulamaların ardından Spotify da Gemini uzantısı desteği alan uygulamalar arasına katıldı.

GEMINI VE SPOTIFY ENTEGRASYONU NASIL ÇALIŞIYOR

Gemini Uzantısı sayesinde Android'deki Spotify kullanıcıları, şarkı, albüm, sanatçı, çalma listesi ve daha fazlasına göre müzik arayabilecek ve çalabilecek.

Ancak bu özellik şimdilik sadece Gemini'nin dili İngilizce olarak ayarlandığında ve Spotify Premium aboneliği olan kullanıcılarda çalışıyor.

Ayrıca Spotify uzantısı, Gemini'nin web uygulamasında veya iPhone uygulamasında kullanılamıyor.

Google, uzantıların yalnızca Gemini Uygulamaları Etkinliği'nin açık olduğu durumlarda kullanılabileceğini belirtiyor.

Gemini Uzantısı'nı kullanabilmek için Spotify hesabınızı Google hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Bu işlemi şu adımları izleyerek yapabilirsiniz:

Gemini uygulamasından Spotify'da müzik çalmasını, aramasını veya gezinmesini isteyin.

Spotify bağlı değilse, bağlama seçeneği ekranda görünecektir.

Ekrandaki talimatları izleyerek hesabınızı bağlayın.

Hesaplarınızı bağladıktan sonra, Gemini aracılığıyla Spotify'da müzik bulup çalabilirsiniz.

Gemini Uzantısı ile Spotify'da çalma listesi veya radyo oluşturma gibi işlemler henüz gerçekleştirilemiyor.