Spotify, içerik üreticilerinin para kazanmalarına yönelik yeni yollar duyurdu

Haber Merkezi

Spotify, içerik üreticilerine yönelik yeni ve heyecan verici gelişmeleri duyurdu. Platform, içerik üreticilerinin kazançlarını artırmayı hedefleyen "Ortak Programı"nı 2 Ocak 2025'te hayata geçirecek.

Bu program, içerik üreticilerine iki farklı şekilde para kazanma imkanı sunuyor:

REKLAM GELİRLERİNDEN PAY

Spotify for Creators platformu üzerinden içeriklerini yayınlayan kullanıcılar, tüm platformlarda paylaşılan reklam gelirlerinden pay alabilecek.

ABONELİK SİSTEMİ

Podcast içerik üreticileri, abonelik sistemiyle dinleyicilerinden doğrudan gelir elde edebilecek.

Bu sistem, dinleyicilerin sevdikleri içerik üreticilerini maddi olarak desteklemelerine olanak tanıyacak. Abone olan dinleyiciler, özel bonus içeriklere ve avantajlara erişebilecek.

PROGRAMLARA KATILIM KOŞULLARI

Spotify'ın yeni programlarından yararlanmak için içerik üreticilerinin belirli koşulları karşılaması gerekiyor:

ORTAK PROGRAMI İÇİN:

İçeriklerini Spotify for Creators platformu aracılığıyla barındırmalı ve yüklemeli.

Son 30 gün içinde en az 10.000 saat yayın yapmış olmalı.

En az 2.000 benzersiz görüntüleme almış olmalı.

En az 12 yayınlanmış bölümü olmalı.

ABONELİK SİSTEMİ İÇİN:

En az iki yayınlanmış bölümü olmalı.

Son 60 gün içinde en az 100 benzersiz Spotify dinleyicisine sahip olmalı.

YENİ PROGRAMLAR HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK

Spotify'ın yeni para kazanma programları, 2 Ocak 2025'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki kullanıcılar için geçerli olacak.