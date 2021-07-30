Spotify, üçüncü çeyrekte 23,6 milyon dolar zarar açıkladı

Müzik dinleme platformu olarak hizmet veren Spotify, 2021'in üçüncü çeyreğinde 23,6 milyon dolar zarar ettiklerini bildirdi.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, yarısı ücretli olmak üzere 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Küresel müzik alanında Apple, Google ve Amazon gibi rakipleriyle büyük bir rekabet içinde olan Spotify, üçüncü çeyreğe ait finansal verilerini yayınladı.

YİNE ZARAR ETTİ

Spotify, artan maliyetlerini dengelemek için uygun ücretlerle abone ve reklam geliri elde ediyor ve uzun süredir zarar ediyor.

Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 48 milyon dolara karşılık, bu yılın ikinci çeyreğinde yalnızca 40 milyon dolar gelir elde etti ve zararı 23,6 milyon dolara yükseldi.

RAKİPLERİ YENİ ADIMLAR ATIYOR

Spotify’ın ana rakibi Apple Music, sanatçılara akış başına Spotify’ın iki katı ücret ödüyor. Bu da iki şirket arasındaki rekabeti oldukça etkiliyor.

Devam eden kâr eksikliği nedeniyle çıkan tartışmalar da Spotify’ı kötü etkiledi. Şirket, müzik dağıtımı ve ödemeleri ile ilgili çok sayıda davayla uğraşmak zorunda kaldı. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda Spotify'ı daha da zor günler bekleyebilir.