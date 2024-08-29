Spotify ve Instagram iş birliği yaptı: Şarkılar gerçek zamanlı paylaşılacak Dijital müzik platformu Spotify, popüler sosyal medya platformu Instagram ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni gelecek özellik, Instagram kullanıcılarının Spotify'da dinledikleri şarkıları gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını sağlayacak.

Haber Merkezi

MSN Messenger, dijital dünyanın ilk sosyal ağlarından biri olarak hayatımıza girmiş ve uzun yıllar boyunca iletişimimizin merkezinde yer almıştı.

Bu platformda kullanılan pek çok özellikten biri de, arkadaşlarınızla hangi müziği dinlediğinizi paylaşmanıza olanak tanıyan "Ne dinliyorum" özelliğiydi.

Bu özellik, genellikle Windows Media Player ile entegre çalışırdı. Windows Media Player'da bir müzik çalarken, MSN Messenger'daki profilinizde otomatik olarak "Şu anda [şarkı adı] dinliyor" şeklinde bir mesaj belirirdi.

BENZER BİR ÖZELLİK INSTAGRAM'A GELİYOR

Spotify ve Instagram, müzik akış deneyimini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

İki popüler platformun duyuracağı özellikle birlikte, kullanıcılar Spotify hesaplarını Instagram'a bağlayarak çalan şarkıları otomatik olarak paylaşabilecekler.

Notlar aracılığıyla paylaşılması beklenen yeni özellik diğer kullanıcılar tarafından DM sekmesinde veya profil sayfalarında görülebilecek.

Henüz resmi olarak kullanıma sunulmayan bu özelliğin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Mevcut durumda Instagram'da şarkı paylaşımı manuel olarak gerçekleştirilebiliyor.