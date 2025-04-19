Star Wars gerçek oluyor: İkiz yıldızların yörüngesinde dönen bir gezegen keşfedildi

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Gök bilimciler, 2M1510 (AB) b adı verilen gök cisminin, ana yıldızlarına göre alışılmadık bir yörüngede bulunan türünün ilk örneği olduğunu belirtiyor.

Gezegen, gaz devi gezegenlerden daha büyük ancak gerçek bir yıldız olamayacak kadar küçük olan iki genç kahverengi cücenin etrafında dönüyor.

Bu keşif, Birmingham Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi tarafından, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu'nu (VLT) kullanarak gerçekleştirildi.

Söz konusu iki kahverengi cüce (2M1510 (AB)), ilk olarak 2018 yılında tespit edilmişti.

İKİLİ YILDIZLARIN YÖRÜNGESİNDE 'KUTUP GEZEGENİ'NE DAİR KANITLAR

Science Advances dergisinde yayımlanan makalede, araştırmacılar bir çift yıldızın yörüngesinde dönen bir "kutup gezegeni" için güçlü kanıtlar sundular.

Çalışmanın başyazarı ve Birmingham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Thomas Baycroft, bu keşif karşısında duyduğu heyecanı dile getirdi.

Baycroft, ikili yıldızlar etrafındaki dik yörüngelerde gezegenlerin varlığından şüphelendiklerini ancak şimdiye kadar net bir kanıta sahip olmadıklarını belirtti.

Öte gezegen, araştırmacıların VLT'deki Ultraviyole ve Görsel Echelle Spektrografı (UVES) cihazını kullanarak iki kahverengi cücenin yörüngesel ve fiziksel özelliklerini ölçtüğü sırada keşfedildi.

Ekip, yörüngelerinde alışılmadık değişiklikler olduğunu fark etti ve bu da onları benzersiz bir yörünge açısına sahip bir dış gezegenin var olduğu sonucuna götürdü.

Bu keşif, gezegen oluşumu ve evrimi hakkındaki mevcut bilgilerimizi sorgulayarak, evrende yaşamın olası olduğu yerlere dair yeni bir bakış açısı sunuyor.