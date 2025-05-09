Starlink, Hindistan'da hizmete başlamak için onay aldı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın SpaceX'e bağlı şirketi Starlink, Hindistan Telekomünikasyon Bakanlığı'ndan (DoT) aldığı Niyet Mektubu (LoI) ile ülkede uydu haberleşme hizmetleri sunma yolunda önemli bir adım attı.

Bu onay, şirketin özellikle uzak bölgelere ve evlere geniş bant internet bağlantısı sağlama hedefini destekliyor.

HİNDİSTAN'IN YENİ GÜVENLİK ŞARTLARI

Onay süreci, Starlink'in Hindistan'ın yeni yürürlüğe koyduğu ulusal güvenlik düzenlemelerine uymayı kabul etmesiyle hız kazandı.

Bu düzenlemeler, uydu internet sağlayıcılarının verileri Hindistan sınırları içinde tutmasını ve kullanıcı bağlantılarının denizaşırı terminallere yönlendirilmesini engellemesini gerektiriyor.

Ayrıca, Hindistan'ın 29 yeni güvenlik şartı arasında zorunlu müdahale ve izleme mekanizmaları, yerel veri merkezlerinin kullanımı ve mobil kullanıcı terminalleri için sıkı konum takibi bulunuyor.

Şirketin, Hindistan'da faaliyete geçtikten sonraki ilk birkaç yıl içinde uydu ağının yer segmentinin yüzde 20'sini yerlileştirmesi de şart koşuldu.

Starlink, alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) yaklaşık 7 bin uydudan oluşan filosunu yönetiyor ve bu sayının gelecekte 40 bini aşması hedefleniyor.

Rakipleri Eutelsat OneWeb ve Jio-SES'in yalnızca sabit uydu hizmeti sunmasına izin verilirken, Starlink Hindistan'da mobil uydu interneti sağlayan ilk şirket olabilir.

Bu gelişme, kullanıcıların hareket halindeyken bile kesintisiz bağlantıda kalmasını sağlayarak özellikle acil müdahale ve uzak alan iletişimlerinde büyük avantajlar sunabilir.