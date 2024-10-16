Starlink, kasırga mağdurlarına ücretsiz internet veriyor

Haber Merkezi

Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu interneti şirketi Starlink, Kaliforniya'yı vuran kasırganın ardından etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Şirket, afet durumlarında iletişimin öneminin farkında olarak, bölge halkının internet erişimine kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için harekete geçti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada Starlink'in bu desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kasırganın neden olduğu hasarın ardından iletişim altyapısının da zarar görmesi, bölge halkını zor durumda bırakmıştı.

Starlink'in ücretsiz internet hizmeti, bu zorlu süreçte insanların haberleşmesini ve yardım çağrılarını iletmesini sağlayacak önemli bir destek anlamına geliyor.

AFET BÖLGELERİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Starlink'in uydu interneti teknolojisi, özellikle afet bölgelerinde geleneksel internet altyapısının zarar gördüğü durumlarda büyük önem taşıyor.

Uydu üzerinden sağlanan internet erişimi, coğrafi koşullardan bağımsız olarak hızlı ve güvenilir bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu sayede afetzedeler, sevdikleriyle iletişim kurabiliyor, yardım talep edebiliyor ve güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Şirket, daha önce de Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ücretsiz internet hizmeti sağlayarak takdir toplamıştı.