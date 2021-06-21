Starlink uyduları 649 Mbps indirme hızına ulaştı

Starlink uydu internet hizmetinde yeni bir hız rekoru kırıldı. Almanya'nın Münih kentinde yaşayan bir kullanıcı, 649 Mbps'lik rekor bir indirme hızına ulaşmayı başardı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Starlink, ilk başlarda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında intertet hızları ve 20ms gecikme süresi sunuyordu.

Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar oldukça yükselmiş durumda.

HIZ REKORU KIRILDI

Yeni rekor Almanya'nın Münih kentinde kırıldı. Bir Starlink abonesi 649 Mbps indirme hızını gördü. Her ne kadar bu hız ortalama değil maksimum değeri ifade etse de yine de oldukça etkileyici.

Hız ölçümü için Ookla uygulaması kullanıldı. Bu sırada antenin 56 dereceye kadar ısındığı ancak hız düşüşlerinin olmadığı kaydediliyor. Test sırasında elde edilen en düşük gecikme süresinin (ping) 37 ms olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.

Öte yandan, daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, bazı antenlerin hızlı ısındığından ve internetin kesildiğinden bahsetmiştik.

ABD'de Starlink uydu antenlerinin, yaklaşık 50 derecelik bir sıcaklıkta aşırı ısınmadan dolayı bağlantısının kesildiği söyleniyor.

Şikayetlere göre, Starlink uydu antenleri güneşin altında 50 santigrat dereceye kadar ısınıyor ve anten sıcaklığı en az 40 dereceye düşene kadar internet bağlantısı kopuyor.

Ancak Almanya'da kırılan hız rekoru sırasında anten ısınmasına rağmen herhangi bir kesinti yaşanmadı.