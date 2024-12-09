Starlink'in doğrudan telefona bağlanan ilk uydu takımı artık yörüngede

Haber Merkezi

SpaceX, 20 adet Starlink uydusunu daha Dünya yörüngesine fırlatarak uydudan telefona internet hizmeti için önemli bir adım attı.

Bu uydular, gezegenin her yerindeki kullanıcılara doğrudan cep telefonu bağlantısı sağlayacak.

Ocak ayında test amaçlı 6 uydunun fırlatılmasının ardından, SpaceX şimdi de 20 uyduyu daha yörüngeye yerleştirerek ilk yörünge kabuğunu tamamladı.

Bu uydular, özellikle uzak bölgelerdeki kullanıcılara internet erişimi sağlamak için tasarlandı.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

SpaceX kurucusu Elon Musk, bu gelişmeyle ilgili olarak "cep telefonlarının uzak bölgelerde internet bağlantısına sahip olmasını sağlayacağını" belirtti.

Ancak, ilk yörünge kabuğunun bant genişliğinin sınırlı olduğunu ve gelecekteki takımyıldızların daha yüksek hızlar sunacağını da ekledi.

İLK ETAPTA SADECE MESAJLAŞMA

Starlink'in uydudan telefona internet hizmeti, ilk etapta sadece kısa mesaj gönderme özelliği sunacak. Sesli görüşme ve veri iletimi ise 2025 yılında kullanıma sunulacak.

Starlink'in uydudan telefona internet hizmeti, standart LTE/4G protokollerini kullanıyor. Bu sayede, kullanıcıların özel bir cihaza veya uygulamaya ihtiyaç duymadan hizmetten yararlanması mümkün olacak.

Starlink, T-Mobile ve Rogers gibi mobil operatörlerle iş birliği yaparak hizmetin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Starlink uyduları, lazer tabanlı optik iletişim sistemleri kullanarak birbirleriyle veri iletişimi kuruyor. Bu teknoloji, daha hızlı veri hızları, daha yüksek bant genişliği ve gelişmiş güvenlik sunuyor.