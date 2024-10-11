Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı: Zirvede tanıdık bir isim var

Haber Merkezi
Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, Türkiye'de 1-8 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı.
Listenin zirvesinde, ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer alıyor. EA SPORTS FC 25 ve yine ücretsiz bir oyun olan THRONE AND LIBERTY ise onu takip ediyor.
HAFTANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
İşte Steam Türkiye'de haftanın en çok satan 10 oyunu:
Counter-Strike 2: Ücretsiz
EA SPORTS FC 25: 69,99 dolar
THRONE AND LIBERTY: Ücretsiz
Dota 2: Ücretsiz
SILENT HILL 2: 32,99 dolar
Rust: 18,99 dolar
DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 45,99 dolar
God of War Ragnarök: 49,99 dolar
Diablo IV: 49,99 dolar
Liar's Bar: 3,99 dolar
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