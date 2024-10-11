Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı: Zirvede tanıdık bir isim var

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Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, Türkiye'de 1-8 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı.

Listenin zirvesinde, ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer alıyor. EA SPORTS FC 25 ve yine ücretsiz bir oyun olan THRONE AND LIBERTY ise onu takip ediyor.

HAFTANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU

İşte Steam Türkiye'de haftanın en çok satan 10 oyunu:

Counter-Strike 2: Ücretsiz

EA SPORTS FC 25: 69,99 dolar

THRONE AND LIBERTY: Ücretsiz

Dota 2: Ücretsiz

SILENT HILL 2: 32,99 dolar

Rust: 18,99 dolar

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: 45,99 dolar

God of War Ragnarök: 49,99 dolar

Diablo IV: 49,99 dolar

Liar's Bar: 3,99 dolar