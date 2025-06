Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 27 Mayıs-3 Haziran haftası için Türkiye'deki en çok satan oyunlar listesini yayınladı.

Liste, Türk oyuncuların hem büyük bütçeli AAA yapımlara hem de uygun fiyatlı bağımsız oyunlara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

ZİRVEDE POPÜLER OYUNLAR YER ALIYOR

Listenin zirvesinde, "ELDEN RING NIGHTREIGN" adlı yapım yer alırken, onu "Red Dead Redemption 2" ve "The Last of Us Part I" gibi dünya çapında popüler olan oyunlar takip ediyor.

Ayrıca, "EA SPORTS FC 25" ve "F1 25" gibi spor oyunları da üst sıralarda kendilerine yer bulmuş durumda.

ÇOK OYUNCULU VE BAĞIMSIZ YAPIMLARA İLGİ SÜRÜYOR

Steam en çok satanlar listesinin devamında "Dead by Daylight" ve "Rust" gibi çok oyunculu odaklı yapımlar yer alıyor. Bu oyunlar, uzun süredir popülerliklerini korumaya devam ediyor.

Listenin son sıralarında ise "Rematch", "Drive Beyond Horizons" ve "R.E.P.O." gibi daha uygun fiyatlı bağımsız yapımlar bulunuyor.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR VE FİYATLARI

ELDEN RING NIGHTREIGN - 25.99 dolar

Red Dead Redemption 2 - 59.99 dolar

The Last of Us Part I - 59.99 dolar

EA SPORTS FC 25 - 69.99 dolar

F1 25 - 59.99 dolar

Dead by Daylight - 14.99 dolar

Rematch - 14.99 dolar

Rust - 18.99 dolar

Drive Beyond Horizons - 12.49 dolar

R.E.P.O. - 5.79 dolar