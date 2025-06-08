Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 27 Mayıs-3 Haziran haftası için Türkiye'deki en çok satan oyunlar listesini yayınladı.
Liste, Türk oyuncuların hem büyük bütçeli AAA yapımlara hem de uygun fiyatlı bağımsız oyunlara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
ZİRVEDE POPÜLER OYUNLAR YER ALIYOR
Listenin zirvesinde, "ELDEN RING NIGHTREIGN" adlı yapım yer alırken, onu "Red Dead Redemption 2" ve "The Last of Us Part I" gibi dünya çapında popüler olan oyunlar takip ediyor.
Ayrıca, "EA SPORTS FC 25" ve "F1 25" gibi spor oyunları da üst sıralarda kendilerine yer bulmuş durumda.
ÇOK OYUNCULU VE BAĞIMSIZ YAPIMLARA İLGİ SÜRÜYOR
Steam en çok satanlar listesinin devamında "Dead by Daylight" ve "Rust" gibi çok oyunculu odaklı yapımlar yer alıyor. Bu oyunlar, uzun süredir popülerliklerini korumaya devam ediyor.
Listenin son sıralarında ise "Rematch", "Drive Beyond Horizons" ve "R.E.P.O." gibi daha uygun fiyatlı bağımsız yapımlar bulunuyor.
EN ÇOK SATAN OYUNLAR VE FİYATLARI
ELDEN RING NIGHTREIGN - 25.99 dolar
Red Dead Redemption 2 - 59.99 dolar
The Last of Us Part I - 59.99 dolar
EA SPORTS FC 25 - 69.99 dolar
F1 25 - 59.99 dolar
Dead by Daylight - 14.99 dolar
Rematch - 14.99 dolar
Rust - 18.99 dolar
Drive Beyond Horizons - 12.49 dolar
R.E.P.O. - 5.79 dolar
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