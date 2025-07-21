Süpersonik uçak NASA X-59, ilk uçuş için gün sayıyor

NASA'nın sivil süpersonik uçuşları yeniden mümkün kılma hedefiyle geliştirdiği X-59 uçağı, önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Uçak, bu yıl içinde yapılması planlanan ilk uçuşundan önceki son testlerden olan taksi testlerine Kaliforniya'da başladı.

10 Temmuz'da test pilotu Nils Larson'ın kontrolünde gerçekleştirilen ilk taksi testleri, 30 metrelik gösteri uçağının kendi gücüyle ilk manevralarını gerçekleştirmesiyle önemli bir dönüm noktası oldu.

Bu düşük hızlı dönüşler çok önemli görünmese de gerçek uçuş testlerine tabi tutulmadan önce hayati sistemlerin geçerliliğini ve kararlılığını belirlemede önemli bir adım.

NASA'ya göre taksi testleri giderek daha hızlı hale gelecek ve bu yılın sonlarında kalkışa çok az kala yapılacak son uçuş öncesi testlerle sonuçlanacak.

ASIL AMAÇ SONİK PATLAMAYI TARİHE GÖMMEK

Lockheed Martin'in Skunk Works tesisi tarafından üretilen uçağın temel amacı, rahatsız edici sonik patlamayı bir araba kapısının kapanma sesine indirgemek.

Bunu, uçağın üçte birini kaplayan uzun burnu ve tepeye monte edilmiş hava girişleri gibi özel tasarım özellikleriyle başarıyor.

SİVİL SÜPERSONİK UÇUŞLARI GERİ GETİRECEK

NASA X-59, 2026'dan itibaren yerleşim yerleri üzerinde uçarak veri toplayacak. Bu veriler, 1970'lerden kalma ve sivil süpersonik uçuşları fiilen yasaklayan mevcut havacılık yönetmeliklerini değiştirmek için kullanılacak.