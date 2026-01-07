Susuz kalıp kalmadığınızı anlayan akıllı tuvalet CES 2026'da tanıtıldı

- Vivoo, CES 2026'da tanıttığı optik sensörlü akıllı tuvalet ile kullanıcıların hidrasyon seviyelerini anlık takip etmesini sağlıyor.
- Cihaz, kullanıcılara dehidrasyon ve böbrek sorunları gibi sağlık verilerini temassız şekilde sunuyor.
- Tanıtım fiyatı 99 dolar olan ürün, Eylül 2026'da 129 dolara ve aylık 6 dolar abonelik ücretiyle satışa çıkacak.
Vivoo, CES 2026 kapsamında tanıttığı yeni "Akıllı Tuvalet" cihazıyla sağlık takibini banyoya taşıyor.
2023 yılında duyurulan önceki modelin aksine bu geliştirilmiş versiyon, test şeritleri yerine optik sensörler kullanarak çok daha pratik bir kullanım sunuyor.
OPTİK SENSÖRLERLE TEMASSIZ ÖLÇÜM YAPIYOR
Doğrudan tuvalet kasesine takılan cihaz, idrarın özgül ağırlığını ölçerek vücudun su ihtiyacını analiz ediyor.
Kullanıcılar bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla testi başlatarak dehidrasyon, aşırı hidrasyon veya böbrek sorunları gibi sağlık verilerine temassız bir şekilde ulaşabiliyor.
BİNİN ÜZERİNDE TEST İMKANI
Withings gibi rakiplerine kıyasla uzun kullanım ömrüyle dikkat çeken cihaz, tek şarjla 1.000'den fazla ölçüm yapabiliyor.
Pil paketinin tuvalet kasesinin dışında konumlandırılması sayesinde şarj ve temizlik işlemleri için cihazı sürekli söküp takma zahmeti ortadan kalkıyor.
FİYAT VE SATIŞ TARİHİ
Abonelik ücreti gerektirmeyen 99 dolarlık tanıtım fiyatıyla ön siparişe açılan ürünün ilk teslimatları mart ayında yapılacak.
Eylül 2026'da genel satışa sunulduğunda ise fiyatın 129 dolara çıkacağı ve kullanıcılardan aylık 6 dolar ek abonelik ücreti talep edileceği belirtiliyor.