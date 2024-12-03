Suudi Arabistan dünyanın en uzun sürücüsüz ulaşım sistemini açtı

Haber Merkezi

Suudi Arabistan, fütüristik projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu projelerin en yenisi ise dünyanın en uzun sürücüsüz metro sistemi olan Riyad Metrosu.

1 Aralık'ta hizmete giren Riyad Metrosu, toplamda 176 kilometre uzunluğunda ve Suudi Arabistan'ın başkentindeki önemli bölgeleri, iş merkezlerini ve kültürel yapıları birbirine bağlıyor.

ÜÇ HAT HİZMETE GİRDİ

Riyad Metrosu, ilk etapta üç hat ile faaliyete geçti. Ocak ayında bir hat daha açılacak ve kısa süre sonra iki hat daha eklenecek.

Tamamlandığında günlük 3,6 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan Riyad Metrosu, şehirdeki karayolu trafiğini önemli ölçüde azaltması ve yılda yaklaşık 12,5 milyon ton CO2 salınımını engellemesi bekleniyor.

85 METRO İSTASYONU

Riyad Metrosu, toplamda 85 metro istasyonuna sahip. Bu istasyonlardan en dikkat çekici olanı ise Zaha Hadid Architects tarafından tasarlanan Kral Abdullah Finans Bölgesi (KAFD) Metro İstasyonu.

İstasyon, yolcuların kolayca gezinebilmesi için özenle tasarlanmış bir düzene sahip. Dış cephesi ise çarpıcı kafesli ve kıvrımlı bir formda olup, Riyad'ın sıcak iklimine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

ÜÇ SINIFTA HİZMET

Riyad Metrosu'nda yolcuları taşımak için 69 Alstom Metropolis treni ve 47 Innovia Metro treni kullanılıyor.

Tamamen elektrikli olan bu trenler, birinci sınıf, aile sınıfı ve bekarlar sınıfı olmak üzere üç sınıfa ayrılıyor.

Trenlerde ergonomik oturma düzeni, LED aydınlatma, klima ve yolcu bilgilendirme sistemi gibi özellikler bulunuyor.

SÜRÜCÜSÜZ VE GÜVENLİ

Riyad Metrosu'ndaki trenler sürücüsüz olarak çalışıyor. Tren hareketleri, son teknoloji bir sinyalizasyon sistemi tarafından kontrol ediliyor.

Bu sistem, trenlerin hızını kontrol ediyor ve tren kapılarının otomatik olarak açılmasını sağlayarak güvenli bir yolculuk sunuyor.

Klimalı istasyonlar, platform ekran kapıları ile donatıldı ve insanların raylara erişimi engellendi. Trenlerde ayrıca, yolculara gerçek zamanlı bilgi sağlayan gelişmiş bir yolcu bilgi sistemi bulunuyor.

NEOM VE DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLIK

Riyad Metrosu, Suudi Arabistan'ın Neom gibi devasa projelerinin yanı sıra 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hedefiyle de uyumlu.

Bu projeler, Suudi Arabistan'ın ulaşım altyapısını modernleştirme ve ülkeyi fütüristik bir turizm merkezi haline getirme vizyonunun bir parçası.