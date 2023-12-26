Suudi Arabistan, yaşlanmayı engellemek istiyor: 1 milyar dolarlık yatırım yapacak Suudi Arabistan, yaşlanmayı engellemenin yollarını keşfetmek için milyarlarca dolar harcıyor ve bilim insanları, bunu yapmanın yöntemlerini araştırıyor.

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Büyük petrol zenginliği, Suudi Arabistan'ın küresel sporlarda, elektrikli otomobillerde ve teknoloji girişimlerinde baskın rol oynamasını sağladı. Krallığın bir sonraki hedefi şimdiye kadarki en iddialısı olabilir: İnsan ömrünü uzatmak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaşlanmaya karşı yeni tedaviler geliştirmek için Hevolution Vakfı adlı bir çabaya yılda bir milyar dolardan fazla para ayırıyor.

Bu, uzun ömürlülük biyolojisi üzerine yapılan araştırmalara yönelik mevcut küresel finansmanı önemli ölçüde artırabilir.

Yaşlanma karşıtı çalışmalara yatırımlar hız kazandı

Bütçeleri kanser gibi hastalıklarla ilgili araştırmalarla karşılaştırıldığında sönük kalan bu alana büyük bir fon akışı ihtimali, yaşlanmayı inceleyen bilim insanları arasında heyecan yaratıyor.

Suudi vakfın genel müdürü Dr. Mehmood Khan, ilk hibe parasının büyük bir kısmının muhtemelen ABD'deki üniversitelere ve yeni kurulan şirketlere aktarılacağını, burada bilim insanlarının insanlarda yaşlanma sürecini yavaşlatan, önleyen ve hatta tersine çeviren tedaviler geliştirmeye çalıştığını söylüyor.

Bazı kurumlar ve bireysel araştırmacılar, ülke içinde hiçbir muhalefete izin vermeyen yönetimin tavırlarından endişe ediyor.

Son zamanlarda, Suudi Arabistan golf ve futbol gibi sporlara milyar dolarlar harcıyor. Bu durum, krallığın zenginliğini insan hakları ihlallerini örtbas etmek ve küresel imajını güçlendirmek için kullandığı yönündeki suçlamalara yol açtı.

Hevolution da benzer eleştirilerle karşı karşıya kalabilir, ancak proje henüz başlangıç ​​aşamasında olduğundan geniş ilgi görmedi.

Nisan ayında şirket, bir fizikçiyle nanopartiküllerin hücre yaşlanmasını (hücrelerin bölünmeyi durdurduğu bir süreç) tespit etmeye nasıl yardımcı olabileceğini araştırmak için 375 bin dolarlık bir hibe aldı.

Adı "sağlık" ve "evrim" kelimelerinin birleşiminden oluşan Hevolution, Suudi Arabistan'ın 37 yaşındaki liderinin yönetimi altında dünya çapında genişlemek istiyor.

Şirketlere para aktarıyor

Suudi kraliyet kararnamesi ile 2018 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan Hevolution, kendi araştırmalarını yürütmüyor; bunun yerine, yeterli finansmana sahip olmayan çalışma alanlarına para aktarmak için yerleşik kurumlarla birlikte çalışıyor.

1 milyar dolar harcayacak

Hevolution vakfı, Temmuz 2022'de faaliyete geçmesinden bu yana çoğunlukla kendisini kurmaya odaklandı ve 20 milyon dolardan az bir para dağıttı.

Vakfın CEO'su Mehmood Khan, önümüzdeki iki ila dört yıl içinde bu rakamın 1 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Hevolution, kısa süre önce iki yatırım ortağını işe aldı ve 100'den fazla potansiyel fırsatı inceledikten sonra ilk doğrudan yatırımını yıl sonundan önce duyurmayı planlıyor.