Takip isteği atarken dikkat! Instagram bu özellik üzerinde çalışıyor Instagram'a gelmesi beklenen yeni özellikle birlikte kullanıcıların takip isteği atma nedenini bildirmeleri zorunlu olacak. Bu özellikle birlikte güvenli bir ortam sağlamak amaçlanıyor.

ensonhaber.com

Sosyal medyada en çok vakit geçirilen uygulamalardan biri de Instagram.

Gönderi ve hikaye paylaşım özelliklerine sahip olan uygulamada kullanıcılar beğeni ve takipçi sayılarına büyük önem veriyor.

Bu nedenle çeşitli yöntemlerle takipçi sayıları artırılıyor.

Instagram ise yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Bu özellik şimdiden kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı.

Takip isteği nedenini belirtmek zorunlu

İtalyan yazılımcı Alessandro Paluzzi'nin aktarımına göre, Instagram kullanıcıları artık takip istekleri atarken, kişiyi neden takip edilmek istediklerini belirtmek zorunda kalacaklar.

Bu yeni özellik, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve takip etme sebebini anlamalarına olanak tanıyacak.

Güvenli bir ortam hedefleniyor

Yapılmakta olan bu tür değişiklikler, sosyal medya platformlarında kullanıcı deneyimini geliştirme ve güvenli bir ortam sağlama amacı taşıyor.

Kullanıcılar ise takipçi sayılarının düşme endişesi yaşıyor.