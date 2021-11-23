Tam 33 yıllık: Dünyanın en eski Apple Watch modeli satışa çıkıyor

1988 yılında Apple ürünleri için piyasaya sürülen Seiko WristMac isimli saat, açık artırmaya çıkıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, ilk Apple Watch modelini 2015 yılında piyasaya sürmüş ve akıllı saat pazarına giriş yapmıştı. Ancak Apple Watch, Apple ile ilişkili ilk giyilebilir ürün değil.

Seiko tarafından geliştirilen ‘WristMac’ isimli kol saati, ilk defa 1988 yılında piyasaya sürüldü. Saatin geliştirilme amacı ise o zamanların Macintosh bilgisayarına bağlanıp iletişim kurmaktı.

Tahmin edebileceğiniz gibi WristMac, o zamanın şartlarında beklenen ilgiyi görmedi ve piyasadan kaldırıldı.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

WristMac, her ne kadar 33 yıl önce başarılı olamasa da günümüzde bu saatin nadir bulunması değerine değer katıyor. Aşağıdaki görselde gördüğünüz ve kutusu hiç açılmamış saat, zamanında 50 dolara alınmıştı.

Satın alan kişi, ComicConnect üzerinden saati açık artırmaya çıkardı ve yaklaşık 50 bin dolarlık bir gelir bekliyor.