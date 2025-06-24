Tamamen ekranlı ilk iPhone, 2027 yılında tanıtılabilir

Apple'ın, ekranında hiçbir çentik veya delik bulunmayan, tamamen kesintisiz bir ekrana sahip iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı ve bu cihazı birkaç yıl içinde piyasaya sürebileceği iddia edildi.

2027 HEDEFİ: KESİKSİZ TAM EKRAN TASARIMI

Gurman'a göre Apple, iPhone'un 20. yıl dönümüne özel olarak 2027 yılında, tamamen ekrandan oluşan devrim niteliğinde bir iPhone modelini piyasaya sürebilir.

Bu cihazın kavisli cam kenarlara, ultra ince çerçevelere ve hiçbir çentik içermeyen gerçek bir uçtan uca ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Bu, Apple'ın şimdiye kadarki ilk kusursuz tam ekran tasarımını başarıyla uyguladığı anlamına gelecek. Bu teknoloji, hem ön kamerayı hem de Face ID sensörlerini ekranın altına gizlemeyi gerektiriyor.

Gurman, tam ekran iPhone'a geçişin kademeli olacağını belirtiyor. Rapora göre Apple, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 18 serisinde Dinamik Ada'nın boyutunu küçültmeyi planlıyor.

Daha önceki sızıntılar da, 2026'da çıkacak iPhone 18 Pro modellerinin, ekran altı Face ID teknolojisine sahip ilk cihazlar olacağını öne sürmüştü.

Bu teknoloji sayesinde Dinamik Ada ortadan kalkacak ve ekranda sadece ön kamera için küçük bir delik kalacak.